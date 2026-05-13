Interventions musicales au Musée des Arts décoratifs, Musée Hohenlohe, Strasbourg

Interventions musicales au Musée des Arts décoratifs Samedi 23 mai, 19h30 Musée Hohenlohe Bas-Rhin

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Interventions musicales par Parsival Castro au luth, Hugo Degorre à l’accordéon, Renata Duarte à la flûte et Hideaki Tsuji à la guitare dans les appartements, ponctuellement dans la soirée (20 min)

Musée Hohenlohe 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388525008 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-arts-decoratifs Le musée comprend deux sections : – les somptueux appartements des cardinaux de Rohan d’une part ; – et les collections d’arts décoratifs strasbourgeois couvrant la période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle d’autre part (céramique Hannong de renommée internationale, mobilier, sculpture et peinture, horlogerie, ferronnerie et orfèvrerie). Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques de la fondation Tomi Ungerer.

Interventions musicales par Parsival Castro au luth, Hugo Degorre à l’accordéon, Renata Duarte à la flûte et Hideaki Tsuji à la guitare dans les appartements, ponctuellement dans la soirée (20 min)

©Musées de Strasbourg