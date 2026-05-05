Interventions musicales et chantées – Cour du Palais Rohan, Musée Hohenlohe, Strasbourg
Interventions musicales et chantées – Cour du Palais Rohan, Musée Hohenlohe, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Interventions musicales et chantées – Cour du Palais Rohan Samedi 23 mai, 19h00, 20h30, 21h30 Musée Hohenlohe Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:20:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:50:00+02:00
Interventions musicales et chantées de l’Ensemble vocal féminin « Les Voy’elles » du Centre musical de la Krutenau
Musée Hohenlohe 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est 0388525008 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-arts-decoratifs Le musée comprend deux sections : – les somptueux appartements des cardinaux de Rohan d’une part ; – et les collections d’arts décoratifs strasbourgeois couvrant la période allant de 1681 au milieu du XIXe siècle d’autre part (céramique Hannong de renommée internationale, mobilier, sculpture et peinture, horlogerie, ferronnerie et orfèvrerie). Le musée présente également une sélection de jouets mécaniques de la fondation Tomi Ungerer.
Interventions musicales et chantées de l’Ensemble vocal féminin « Les Voy’elles » du Centre musical de la Krutenau
© Musées de Strasbourg
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