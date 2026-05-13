Interventions musicales, Musée des Beaux-arts, Strasbourg
Interventions musicales, Musée des Beaux-arts, Strasbourg samedi 23 mai 2026.
Interventions musicales Samedi 23 mai, 19h30 Musée des Beaux-arts Bas-Rhin
Gratuit sans réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T19:30:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00
Interventions musicales par Parsival Castro au luth, Hugo Degorre à l’accordéon, Renata Duarte à la flûte et Hideaki Tsuji à la guitare dans les salles, ponctuellement dans la soirée (20 min)
Musée des Beaux-arts 2 Place du Château, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985160 https://www.musees.strasbourg.eu/musee-des-beaux-arts Panorama de l’histoire de la peinture en Europe de ses débuts à 1870 : Primitifs italiens et flamands, Renaissance et Maniérisme, Baroque, Naturalisme et Classicisme aux XVIIe et XVIIIe siècles (« La Belle Strasbourgeoise » de Largillière), XIXe siècle. Les réserves visitables du musée sont ouvertes au public le premier samedi de chaque mois.
Interventions musicales par Parsival Castro au luth, Hugo Degorre à l’accordéon, Renata Duarte à la flûte et Hideaki Tsuji à la guitare dans les salles, ponctuellement dans la soirée (20 min)
© Musées de Strasbourg
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