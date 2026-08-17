AGENDA · Saint-Germain
Intervillages Saint-Germain
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Germain
Informations pratiques
Saint-Germain
Intervillages
Route de Béthines Saint-Germain Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 13:00:00
fin : 2026-10-10 22:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Intégrez ou constituez une équipe pour vous mesurer à d’autres sur des jeux. Accessibles à toutes et tous. Bonne ambiance et fous rires assurés .
Route de Béthines Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 95 27 09 accueil@mjcvam.fr
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English : Intervillages
L’événement Intervillages Saint-Germain a été mis à jour le 2026-08-17 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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