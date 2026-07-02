Into the blue initiation ou exploration en apnée Port de l’Aber Wrac’h Landéda
jeudi 2 juillet 2026 · Port de l'Aber Wrac'h · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Into the blue initiation ou exploration en apnée
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 13:00:00
fin : 2026-07-30 16:00:00
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31
Deux possibilités s’offrent à vous
Initiation à l’apnée pour les débutants (Tarif 1)
Le cours d’initiation à l’apnée est une première immersion dans un univers à la fois apaisant et fascinant.
Accessible à tous, ce cours vous permet d’apprendre les bases de l’apnée techniques de ventilation, relaxation, gestion du stress et premiers déplacements sous l’eau. Encadré par un professionnel, vous évoluerez en toute sécurité dans un environnement adapté en milieu naturel.
Au fil de la séance, vous découvrirez comment mieux connaître votre corps, optimiser votre souffle et repousser vos limites en douceur. L’objectif n’est pas la performance, mais le plaisir, la détente, la connexion avec vos sensations et la découverte des fonds somptueux de l’Aber Wrac’h.
Tout le matériel est fourni.
Dès 8 ans (accompagné d’un adulte), adapté à toutes et tous, l’initiation dure 3h environ, par petits groupes.
Tarif 120€
Exploration en apnée pour les initiés (Tarif 2 /3)
Partez à la découverte des fonds somptueux de l’Aber Wrac’h en toute liberté lors d’une session d’exploration en apnée. Cette expérience unique vous invite à évoluer en douceur dans l’eau, au plus près de la nature, en privilégiant le calme, l’observation et les sensations.
Encadré par un professionnel, vous apprendrez à vous déplacer efficacement en apnée, à optimiser votre ventilation et à profiter pleinement de vos immersions. L’accent est mis sur la fluidité des mouvements, la gestion de l’effort et le respect du milieu marin.
Accessible aux personnes ayant déjà une première expérience en apnée, même légère.
A partir de 8 ans (accompagné d’un adulte) ce cours est idéal pour progresser tout en vivant une aventure apaisante et immersive.
Tarif sans matériel 80€ la session,
Possibilité de prendre 5 séances pour 350€ appelez Franck au 06.65.55.81.00
Location de matériel 10€ par session
Informations Pratiques
– Rendez-vous au 110 route de la tour noire à Landéda
– Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Franck au 06.65.55.81.00
– Durée 3h environ .
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Into the blue initiation ou exploration en apnée Landéda a été mis à jour le 2026-06-30 par OT PAYS DES ABERS
À voir aussi à Landéda (Finistère)
- Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H45 Pique-nique sur l’Île Vierge Port de l’Aber Wrac’h Landéda 8 juillet 2026
- Rallye kayak avec le centre de voile de Landéda Landéda 9 juillet 2026
- Festival Place aux Mômes Spectacle Le Déraillo-Sprint, , par la Compagnie Choukibenn Cour de l’école Joseph Signor Landéda 10 juillet 2026
- Abers Découvertes Balade en bateau Cap sur les lumières des phares Port de l’Aber Wrac’h Landéda 10 juillet 2026
- Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 2H15 Port de l’Aber Wrac’h Landéda 10 juillet 2026