Into the blue initiation ou exploration en apnée Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Informations pratiques

Landéda

Into the blue initiation ou exploration en apnée

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 13:00:00

fin : 2026-07-30 16:00:00

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-06 2026-07-10 2026-07-12 2026-07-13 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-28 2026-07-29 2026-07-30 2026-07-31

Deux possibilités s’offrent à vous

Initiation à l’apnée pour les débutants (Tarif 1)

Le cours d’initiation à l’apnée est une première immersion dans un univers à la fois apaisant et fascinant.

Accessible à tous, ce cours vous permet d’apprendre les bases de l’apnée techniques de ventilation, relaxation, gestion du stress et premiers déplacements sous l’eau. Encadré par un professionnel, vous évoluerez en toute sécurité dans un environnement adapté en milieu naturel.

Au fil de la séance, vous découvrirez comment mieux connaître votre corps, optimiser votre souffle et repousser vos limites en douceur. L’objectif n’est pas la performance, mais le plaisir, la détente, la connexion avec vos sensations et la découverte des fonds somptueux de l’Aber Wrac’h.

Tout le matériel est fourni.

Dès 8 ans (accompagné d’un adulte), adapté à toutes et tous, l’initiation dure 3h environ, par petits groupes.

Tarif 120€

Exploration en apnée pour les initiés (Tarif 2 /3)

Partez à la découverte des fonds somptueux de l’Aber Wrac’h en toute liberté lors d’une session d’exploration en apnée. Cette expérience unique vous invite à évoluer en douceur dans l’eau, au plus près de la nature, en privilégiant le calme, l’observation et les sensations.

Encadré par un professionnel, vous apprendrez à vous déplacer efficacement en apnée, à optimiser votre ventilation et à profiter pleinement de vos immersions. L’accent est mis sur la fluidité des mouvements, la gestion de l’effort et le respect du milieu marin.

Accessible aux personnes ayant déjà une première expérience en apnée, même légère.

A partir de 8 ans (accompagné d’un adulte) ce cours est idéal pour progresser tout en vivant une aventure apaisante et immersive.

Tarif sans matériel 80€ la session,

Possibilité de prendre 5 séances pour 350€ appelez Franck au 06.65.55.81.00

Location de matériel 10€ par session

Informations Pratiques

– Rendez-vous au 110 route de la tour noire à Landéda

– Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez joindre Franck au 06.65.55.81.00

– Durée 3h environ .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Into the blue initiation ou exploration en apnée Landéda a été mis à jour le 2026-06-30 par OT PAYS DES ABERS