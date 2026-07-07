Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 2H15 Port de l’Aber Wrac’h Landéda
vendredi 10 juillet 2026 · Port de l'Aber Wrac'h · Landéda
Informations pratiques
Landéda
Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 2H15
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 13:15:00
fin : 2026-07-26 15:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-13 2026-07-26 2026-07-31
Des méandres paisibles du Wrac’h jusqu’à son archipel côté océan, une découverte de l’Aber sous un angle inédit. Cette odyssée vous emmène également sur les traces de la sorcière Gwrac’h, figure légendaire qui a légué son nom à l’Aber. Suspense et sensations, une aventure dont vous êtes acteurs.
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Aber Wrac’h Odyssée, un bateau d’exception
Construit sur mesure en 2025, ce semi-rigide inspiré des bateaux d’exploration allie stabilité, performance et confort. Ses moteurs dernière génération minimisent son impact environnemental. Son design ouvert vous place au plus près des éléments. Vous vivez la navigation autrement, sans mal de mer, en toute sécurité.
Un guide maritime passionné et captivant
Hervé est un enfant de la mer Celtique. Petit-fils d’un sémaphoriste à l’Aber Wrac’h et d’une famille de constructeurs de bateaux à Plouguerneau, il a été compétiteur, moniteur de voile et navigateur au long cours. Aujourd’hui skipper professionnel, engagé dans la protection de la biodiversité, il partage son savoir avec humour et passion. Chaque sortie devient un moment d’échanges et d’émotions, pour petits et grands.
Informations pratiques
Durée 2h15
Embarquement Port de l’Aber Wrac’h, Landéda
Convient à toute personne en bonne forme. Déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois
Age minimum 8 ans
Pas de possibilité d’embarquer des animaux (désolé pour nos amis à 4 pattes…)
Excursion commentée en français. (Traduction partielle en anglais pour les non-francophones .
Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93
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English :
L’événement Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau Au coeur des légendes 2H15 Landéda a été mis à jour le 2026-07-04 par OT PAYS DES ABERS
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