Intrigue au château Lille

Informations pratiques

Lille

Intrigue au château

1 Avenue Léon Jouhaux Lille Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 15:30:00

fin : 2026-10-22 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21 2026-10-22

**Le Théâtre Le Ptit Jacques** situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du Ptit Jacques fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

**Résumé du spectacle **

Passages secrets, armures et cadres d’époque, c’est une visite bien mouvementée de la galerie des portraits qui va avoir lieu. Mais, n’ayez pas peur, les fantômes ça n’existe pas, tout le monde le sait…

**Le Théâtre Le Ptit Jacques** situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du Ptit Jacques fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

**Résumé du spectacle **

Passages secrets, armures et cadres d’époque, c’est une visite bien mouvementée de la galerie des portraits qui va avoir lieu. Mais, n’ayez pas peur, les fantômes ça n’existe pas, tout le monde le sait… .

1 Avenue Léon Jouhaux Lille 59000 Nord Hauts-de-France +33 3 20 42 09 95 contact@lepetitjacques.fr

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English :

**The Théâtre Le Ptit Jacques** in the heart of Lille offers puppet shows for children aged 3 and over. The local hero, Jacques de Lille, better known as Ptit Jacques , is part of every adventure. More than thirty characters, forming the village of Chèvreville, take it in turns to enliven the stories of Ptit Jacques.

**Show summary:**

Secret passageways, period armor and frames, it’s an eventful visit to the portrait gallery that’s about to take place. But don’t worry, there’s no such thing as ghosts, as everyone knows?

L’événement Intrigue au château Lille a été mis à jour le 2025-02-20 par Hauts-de-France Tourisme