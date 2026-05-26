Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-12 19:30 – 21:00

Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public

Le mardi 9 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets à la Jonelière.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Nantes Nord Nantes 44300

https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets



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