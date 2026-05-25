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Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Quartier Île de Nantes Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Quartier Île de Nantes Nantes

Inventaire des nids d’hirondelles & de martinets Quartier Île de Nantes Nantes vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Quartier Île de Nantes

Adresse : .

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription.

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-05 19:30 – 21:00
Gratuit : oui 20 personnes maximum par séance | Sur inscriptionNB : Le lieu de rendez-vous vous sera transmis après votre inscription. Tout public 

Le vendredi 5 juin, de 19h30 à 21h, venez participer au comptage des nids d’hirondelles et de martinets sur l’Île de Nantes.Cet inventaire a pour but de mieux connaître ces espèces protégées et permettra d’alimenter l’observatoire de la biodiversité urbaine (observatoire-biodiversite.nantesmetropole.fr).Si vous souhaitez reproduire l’expérience, des dates supplémentaires sont proposées dans les autres quartiers de la ville.Inventaire réalisé en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Quartier Île de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
https://my.weezevent.com/inventaire-des-hirondelles-et-des-martinets


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