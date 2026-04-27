Volnay

Inventaire participatif de la faune et de la flore

Volnay Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité du Pays du Mans, rejoignez un écologue du CPIE et découvrez la faune et de la flore de la commune de Val-de-la-Hune. Vous serez invités à observer et identifier la biodiversité et contribuer à son recensement.

Accompagné d’un écologue du CPIE, partez à la découverte de la faune et de la flore de la commune de la commune Val-de-la-Hune ! Le principe ? À l’aide du matériel mis à votre disposition (boîtes-loupes, filets, microscope, jumelles, ouvrages…), vous serez invités à observer et identifier la biodiversité qui vous entoure, puis à contribuer à son recensement grâce à l’application iNaturalist.

N’hésitez pas à apporter votre téléphone avec l’application INaturalist téléchargée ainsi que votre propre matériel si vous le souhaitez. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.

Infos pratiques

Samedi 6 juin | 9h-12h | sur la commune de Val-de-la-Hune (lieu du rendez-vous transmis par mail après l’inscription) | Gratuit Places limitée | Inscription obligatoire

Animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité du Pays du Mans .

Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire

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English :

As part of the Pays du Mans Biodiversity Atlas, join a CPIE ecologist and discover the flora and fauna of the Val-de-la-Hune commune. You’ll be invited to observe and identify biodiversity and contribute to its census.

L’événement Inventaire participatif de la faune et de la flore Volnay a été mis à jour le 2026-04-27 par CDT72