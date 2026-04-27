Inventaire participatif de la faune et de la flore Volnay
Inventaire participatif de la faune et de la flore Volnay samedi 6 juin 2026.
Volnay
Inventaire participatif de la faune et de la flore
Volnay Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:00:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité du Pays du Mans, rejoignez un écologue du CPIE et découvrez la faune et de la flore de la commune de Val-de-la-Hune. Vous serez invités à observer et identifier la biodiversité et contribuer à son recensement.
Accompagné d’un écologue du CPIE, partez à la découverte de la faune et de la flore de la commune de la commune Val-de-la-Hune ! Le principe ? À l’aide du matériel mis à votre disposition (boîtes-loupes, filets, microscope, jumelles, ouvrages…), vous serez invités à observer et identifier la biodiversité qui vous entoure, puis à contribuer à son recensement grâce à l’application iNaturalist.
N’hésitez pas à apporter votre téléphone avec l’application INaturalist téléchargée ainsi que votre propre matériel si vous le souhaitez. Prévoir des vêtements adaptés aux conditions météorologiques.
Infos pratiques
Samedi 6 juin | 9h-12h | sur la commune de Val-de-la-Hune (lieu du rendez-vous transmis par mail après l’inscription) | Gratuit Places limitée | Inscription obligatoire
Animation proposée dans le cadre de l’Atlas de la Biodiversité du Pays du Mans .
Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire
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English :
As part of the Pays du Mans Biodiversity Atlas, join a CPIE ecologist and discover the flora and fauna of the Val-de-la-Hune commune. You’ll be invited to observe and identify biodiversity and contribute to its census.
L’événement Inventaire participatif de la faune et de la flore Volnay a été mis à jour le 2026-04-27 par CDT72
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