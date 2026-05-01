Rando Ferme Stade de Vaudoire Volnay
Rando Ferme Stade de Vaudoire Volnay dimanche 31 mai 2026.
Volnay
Rando Ferme
Stade de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay Sarthe
Tarif : 6 – 6 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Parcours de 13 kilomètres.
Départs de 7h30 à 9h30.
Tarifs
– Rando seule 6€
– Rando avec casse-croute compris 12€
– Rando avec casse-croute et saucisses frites le soir 18€ .
Stade de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 16 60 14
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English :
L’événement Rando Ferme Volnay a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays Perche Sarthois
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