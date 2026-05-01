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Rando Ferme Stade de Vaudoire Volnay

Rando Ferme Stade de Vaudoire Volnay dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Stade de Vaudoire

Adresse : Saint-Mars-de-Locquenay

Ville : 72440 Volnay

Département : Sarthe

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 07:30:00

Tarif : 6 6 18

Volnay

Rando Ferme

Stade de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 07:30:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Parcours de 13 kilomètres.
Départs de 7h30 à 9h30.

Tarifs
– Rando seule 6€
– Rando avec casse-croute compris 12€
– Rando avec casse-croute et saucisses frites le soir 18€   .

Stade de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 16 60 14 

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English :

L’événement Rando Ferme Volnay a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays Perche Sarthois

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