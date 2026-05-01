Rando Ferme Stade de Vaudoire Volnay

Volnay

Rando Ferme

Stade de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay Sarthe

Tarif : 6 – 6 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 07:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Parcours de 13 kilomètres.

Départs de 7h30 à 9h30.

Tarifs

– Rando seule 6€

– Rando avec casse-croute compris 12€

– Rando avec casse-croute et saucisses frites le soir 18€ .

Stade de Vaudoire Saint-Mars-de-Locquenay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 78 16 60 14

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English :

L’événement Rando Ferme Volnay a été mis à jour le 2026-04-28 par Pays Perche Sarthois