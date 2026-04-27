Volnay

Randonnée semi nocturne

Volnay Volnay Sarthe

Tarif : – – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Circuit pédestre d’environ 12 kilomètres. Un plat sera dégusté à chaque étape.

Inscription obligatoire avant le 30 mai.

Tarifs adulte 16€ enfant de 12 ans 8€ .

Volnay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 90 48 43

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English :

L’événement Randonnée semi nocturne Volnay a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays Perche Sarthois