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Randonnée semi nocturne Volnay

Randonnée semi nocturne Volnay samedi 6 juin 2026.

Adresse : Volnay

Ville : 72440 Volnay

Département : Sarthe

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 16

Volnay

Randonnée semi nocturne

Volnay Volnay Sarthe

Tarif : – – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Circuit pédestre d’environ 12 kilomètres. Un plat sera dégusté à chaque étape.
Inscription obligatoire avant le 30 mai.
Tarifs adulte 16€ enfant de 12 ans 8€   .

Volnay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 90 48 43 

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English :

L’événement Randonnée semi nocturne Volnay a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays Perche Sarthois

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