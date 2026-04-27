Randonnée semi nocturne Volnay
Randonnée semi nocturne Volnay samedi 6 juin 2026.
Volnay
Randonnée semi nocturne
Volnay Volnay Sarthe
Tarif : – – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Circuit pédestre d’environ 12 kilomètres. Un plat sera dégusté à chaque étape.
Inscription obligatoire avant le 30 mai.
Tarifs adulte 16€ enfant de 12 ans 8€ .
Volnay Volnay 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 6 28 90 48 43
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English :
L’événement Randonnée semi nocturne Volnay a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays Perche Sarthois
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