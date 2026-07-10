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Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc du Grand Blottereau Nantes

mercredi 16 septembre 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

Inventaire participatif de limaces et d’escargots Parc du Grand Blottereau Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
10:00
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Péneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-16 10:00 – 12:00
Gratuit : non  Tout public 

Grâce aux outils et protocoles mis à votre disposition sur place, venez recenser escargots, limaces et autres petites bêtes du sol. Vos observations permettront d’enrichir une base de données essentielle pour les chercheurs qui étudient ces populations. En savoir plus ???? Découvrez les autres animations proposées au parc du Grand-Blottereau???? Téléchargez le programme complet de Biodivers’été 2026???? Consultez le programme complet de Biodivers’été 2026

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau


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