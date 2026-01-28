Invisibles L’atelier du plateau Paris

À la manière d’un conte, le quartet retranscrit ce qui tourne en nous sans s’interrompre, ce que l’on voit ou ressent sans le comprendre, les personnes que l’on ne reconnaît plus, les héritages inconscients qui nous définissent sans qu’on les perçoive. Profitant de leurs tessitures voisines, les instruments parlent d’une seule voix, tel un oracle révélant l’invisible.

avec : Bruno Ducret, violoncelle, Rose Dehors, Paco Andréo, Jules Regard, trombones.

S’entourant des trombones de Rose Dehors, Paco Andréo et Jules Regard, l’insatiable violoncelliste Bruno Ducret cherche à illustrer en musique ce qui, enfoui en nous, a besoin d’être raconté, expliqué ou remis en question.

Le mercredi 27 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant

Plein tarif 15€

Tarif réduit 12€ : – de 25 ans, habitant du 19e, demandeur d’emploi, intermittent, + de 65 ans

Tarif super réduit 8€ : – de 18 ans, étudiant, bénéficiaire du RSA et Platofils (plus d’infos sur la page adhésion)

Public jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

L’atelier du plateau 5 Rue du Plateau 75019 Paris

https://atelierduplateau.org/evenement/invisibles/ +33142412822 reservation@atelierduplateau.org https://www.facebook.com/latelierduplateau/ https://www.facebook.com/latelierduplateau/



