Invitation à la danse !, Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie, Toulouse

Informations pratiques

Invitation à la danse ! Dimanche 20 septembre, 15h00 Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez danser avec nous à l’occasion d’un spectacle ponctué de démonstrations de danses traditionnelles de la Méditerranée et des Pyrénées.

Avec les étudiants du conservatoire régional, sous la direction de Pascal Caumont, du Centre occitan des musiques et danses traditionnelles.

Hôtel des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem – DRAC Occitanie 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie Les Hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem s’implantent à Toulouse au XIIe siècle. Le site comprend un hôpital, l’église Saint-Rémi, un cloître (dont il subsiste aujourd’hui quatre enfeus), le logis des hospitaliers et un cimetière fouillé en 2004. Acquis par le Ministère de la Culture et de la Communication en 1996, il abrite aujourd’hui le site toulousain de la Direction régionale des affaires culturelles Occitanie. Sa rénovation et la construction de l’aile moderne est dûe au cabinet d’architectes Munvez-Castel-Morel. Quartier de la Dalbade, derrière le marché des Carmes, près de l’église de la Dalbade. Métro ligne A, station Esquirol ; ligne B, station Carmes

Venez danser avec nous ! Spectacle et démonstration de danses traditionnelles de la Méditerranée et des Pyrénées. Avec les étudiant.e.s du conservatoire régional, sous la direction de Pascal Caumont,…

© Pascal Caumont, COMDT