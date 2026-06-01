Saint-Bauzille-de-Putois

INVITATION AU THÉÂTRE

80 rue neuve Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Invitation au théâtre

En tant qu’association Pemehue CAI, nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la représentation théâtrale L’Exilé Mateluna de l’auteur et metteur en scène chilien Oscar Castro.

Création réalisée dans le cadre de l’atelier de théâtre pour adultes de Saint-Bauzille-de-Putois sous la direction de Laura Fuentes Matus.

Venez nombreux !! .

80 rue neuve Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 7 87 81 76 54 assopemehuecai@gmail.com

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English :

Invitation to the theater

L’événement INVITATION AU THÉÂTRE Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34