INVITATION AU THÉÂTRE Saint-Bauzille-de-Putois
INVITATION AU THÉÂTRE Saint-Bauzille-de-Putois dimanche 14 juin 2026.
Saint-Bauzille-de-Putois
INVITATION AU THÉÂTRE
80 rue neuve Saint-Bauzille-de-Putois Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Invitation au théâtre
En tant qu’association Pemehue CAI, nous avons le plaisir de vous inviter à assister à la représentation théâtrale L’Exilé Mateluna de l’auteur et metteur en scène chilien Oscar Castro.
Création réalisée dans le cadre de l’atelier de théâtre pour adultes de Saint-Bauzille-de-Putois sous la direction de Laura Fuentes Matus.
Venez nombreux !! .
80 rue neuve Saint-Bauzille-de-Putois 34190 Hérault Occitanie +33 7 87 81 76 54 assopemehuecai@gmail.com
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English :
Invitation to the theater
L’événement INVITATION AU THÉÂTRE Saint-Bauzille-de-Putois a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 ADT34
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