Invitation au voyage, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Invitation au voyage Samedi 18 avril, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Concert-lecture

Le duo voix-guitare d’Amelia Strum et Djilali Ghezali vous convie à une balade musicale autour du monde et de la richesse de ses cultures et de ses langues. Un concert-lu inspiré de livres pour enfants.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert-lecture par Amelia Strum et Djilali Ghezali