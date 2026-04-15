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Invitation au voyage, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Invitation au voyage, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Invitation au voyage, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Lisa Bresner

Adresse : 23 boulevard Emile Romanet

Ville : 44100 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Invitation au voyage Samedi 18 avril, 11h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

Concert-lecture
Le duo voix-guitare d’Amelia Strum et Djilali Ghezali vous convie à une balade musicale autour du monde et de la richesse de ses cultures et de ses langues. Un concert-lu inspiré de livres pour enfants.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
Concert-lecture par Amelia Strum et Djilali Ghezali

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