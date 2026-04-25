Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines
Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines lundi 4 mai 2026.
Mansle-les-Fontaines
Invitation ouverture Wellness Fit Club
53 avenue de korb Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 16:00:00
fin : 2026-05-04
Date(s) :
2026-05-04
.
53 avenue de korb Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 75 70 97
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English :
L’événement Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente
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