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Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines

Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines lundi 4 mai 2026.

Adresse : 53 avenue de korb

Ville : 16230 Mansle-les-Fontaines

Département : Charente

Début : lundi 4 mai 2026

Fin : lundi 4 mai 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Mansle-les-Fontaines

Invitation ouverture Wellness Fit Club

53 avenue de korb Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-04 16:00:00
fin : 2026-05-04

Date(s) :
2026-05-04

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53 avenue de korb Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 75 70 97 

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English :

L’événement Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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