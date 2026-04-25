Mansle-les-Fontaines

Invitation ouverture Wellness Fit Club

53 avenue de korb Mansle-les-Fontaines Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 16:00:00

fin : 2026-05-04

Date(s) :

2026-05-04

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53 avenue de korb Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 75 70 97

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English :

L’événement Invitation ouverture Wellness Fit Club Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme Destination Nord Charente