IRIKANTO, Chat Noir, Carouge GE

IRIKANTO Vendredi 24 avril, 20h35 Chat Noir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T20:35:00+02:00 – 2026-04-24T22:35:00+02:00

Fin : 2026-04-24T20:35:00+02:00 – 2026-04-24T22:35:00+02:00

POP SOUL | LIVE

Irikanto, chanteuse et autrice-compositrice genevoise, partage avec énergie et sensibilité ses chansons en anglais, entre indie pop, folk, soul et groove.

Formée à la guitare classique, elle se tourne vers les musiques actuelles et se fait remarquer sur la scène genevoise dès 2023. En 2025, elle intègre la Gustav et la HEM de Lausanne. Son premier single Would it be different ? évoque les émotions d’une rupture amicale.

Avec ce billet :

20:35 SMOKY

21:50 IRIKANTO

En collaboration avec le programme On Stage de la fondation EJMA Live

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/irikanto-smoky-4B7PX3B4J5 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-geneve-agenda-public/events/smoky »}, {« link »: « https://ejmalive.ch/concert/smoky-irikanto/ »}, {« link »: « https://ejmalive.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Irikanto, chanteuse et autrice-compositrice genevoise, partage avec énergie et sensibilité ses chansons en anglais, entre indie pop, folk, soul et groove.

Koriana Rabemanantsoa