Ô DÉBIT, Chat Noir, Carouge GE
Ô DÉBIT, Chat Noir, Carouge GE jeudi 23 avril 2026.
Ô DÉBIT Jeudi 23 avril, 20h30 Chat Noir
De 12 CHF à 20 CHF
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:45:00+02:00
Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:45:00+02:00
RAP | LIVE
Artiste multidisciplinaire, rappeur, beatmaker, dj, et skateur, adepte de freestyle improvisé. Ô Débit aime décrire le monde avec humour et figure de style. Son amour pour le sampling nous fait voyager dans ses productions tantôt rap, trap, boom-bap, electro teintées de références cinématographiques.
Flow technique et travaillé pour un voyage où le sens et le son des mots ne font qu’un.
Avec ce billet :
20:30 Ô DÉBIT
21:45 LMA
Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/lma-o-debit-GQ75NR5Q13 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-geneve-agenda-public/events/lma-1902170 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
Artiste multidisciplinaire, rappeur, beatmaker, dj, et skateur, adepte de freestyle improvisé. Ô Débit aime décrire le monde avec humour et figure de style.
DR
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