Ô DÉBIT, Chat Noir, Carouge GE

Ô DÉBIT Jeudi 23 avril, 20h30 Chat Noir

De 12 CHF à 20 CHF

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:45:00+02:00

Fin : 2026-04-23T20:30:00+02:00 – 2026-04-23T22:45:00+02:00

RAP | LIVE

Artiste multidisciplinaire, rappeur, beatmaker, dj, et skateur, adepte de freestyle improvisé. Ô Débit aime décrire le monde avec humour et figure de style. Son amour pour le sampling nous fait voyager dans ses productions tantôt rap, trap, boom-bap, electro teintées de références cinématographiques.

Flow technique et travaillé pour un voyage où le sens et le son des mots ne font qu’un.

Avec ce billet :

20:30 Ô DÉBIT

21:45 LMA

Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/lma-o-debit-GQ75NR5Q13 »}] [{« link »: « https://openagenda.com/fr/ville-de-geneve-agenda-public/events/lma-1902170 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/

Artiste multidisciplinaire, rappeur, beatmaker, dj, et skateur, adepte de freestyle improvisé. Ô Débit aime décrire le monde avec humour et figure de style.

DR