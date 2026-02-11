Irish Celtic Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement
Irish Celtic
Cité Internationale 50 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône
Tarif : 38 – 38 – EUR
Début : 2026-03-17
2026-03-17
Après 1 million de spectateurs à travers le monde, Irish Celtic Spirit of Ireland est de retour et fête son 15ème anniversaire.
69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
English :
After 1 million spectators worldwide, Irish Celtic Spirit of Ireland is back and celebrating its 15th anniversary.
