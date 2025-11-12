IRON MAIDEN – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

ALELA DIANE Début : 2025-11-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Connue pour ses « chansons indie-folk d’une beauté immaculée » (Paste Magazine), la chanteuse et compositrice de Portland Alela Diane a enregistré son sixième album studio, Looking Glass, un disque cathartique et éthéré, à un moment de transition personnelle. Mère de deux jeunes enfants et confrontée aux défis de la pandémie, Diane a puisé dans une discipline nouvelle, se levant chaque matin à l’aube pour composer. Looking Glass, produit par Tucker Martine, avec des arrangements de Heather Woods Broderick, accueille des invités prestigieux tels que Carl Broemel et Scott Avett. Peu après l’enregistrement, elle emménage avec sa famille dans une maison victorienne à restaurer, un projet chargé de sens et de souvenirs d’enfance. Fidèle à son esthétique intemporelle, le titre de l’album fait écho au miroir du XIXe siècle autant qu’au monde inversé de Lewis Carroll, symbolisant le passage, le reflet, et l’inattendu. À travers cet album, Diane poursuit une exploration sensible de la maternité, du foyer et du temps qui passe.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33