Racines mobiles : Résister, Créer, Hériter, Médiathèque Pierre et Marie Curie, Nanterre

Racines mobiles : Résister, Créer, Hériter Samedi 17 octobre, 16h00 Médiathèque Pierre et Marie Curie Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T18:00:00+02:00

Événement en partenariat avec Médiapart ou des journalistes d’autres médias, avec invitation d’artistes et de chercheurs ou chercheuses.

Programmation envisagée:

— Sofía Karámpali Farhat – Zaatar – 2023 Poète, activiste et artiste autodidacte gréco-libanaise qui a vécu jusqu’à 18 ans au Liban avant de venir s’installer à Paris. Sa poésie est indissociable de son activisme intersectionnel qu’elle mène en France, dans le monde arabe en général et au Liban en particulier. Elle écrit la guerre, l’exil, la résistance, avec une part importante accordée à l’érotisme. En parallèle, diplômée de l’ENS Ulm, elle est chercheuse en géopolitique, spécialiste du Proche-Orient.

— Yasmine Hamdan, chanteuse libanaise dont l’univers musical reflète l’identité, la mémoire et l’exil liés au Liban, et qui a également interprété des poèmes de Mahmoud Darwish rendant hommage à la poésie palestinienne et aux liens culturels du Moyen-Orient.

— ou Marcel Khalife, musicien et compositeur libanais emblématique, profondément ancré dans l’histoire et l’identité culturelle du Liban.

Sont prévus des chercheurs et chercheuses susceptibles d’apporter des regards complémentaires (histoire, sociologie, etc.), comme :

— Philippe Rygiel, historien, ancien professeur des Universités à Paris Nanterre, spécialiste des migrations

— Un des codirecteurs de l’ouvrage à paraître sur la 2e étape de l’enquête Trajectoires et Origines (INED) https://teo.site.ined.fr/fr

Médiathèque Pierre et Marie Curie 8 place du 27 mars 2002, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Centre Hauts-de-Seine Île-de-France [{« link »: « https://teo.site.ined.fr/fr »}]

Saison Méditerranée 2026

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