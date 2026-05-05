École d’été EDUC – Langue et culture française, Université Paris-Nanterre, Nanterre

École d’été EDUC – Langue et culture française 22 – 30 juin Université Paris-Nanterre Hauts-de-Seine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-30T09:00:00+02:00 – 2026-06-30T12:00:00+02:00

Dans le cadre de ses actions internationales, l’Université Paris Nanterre, en partenariat avec l’Université européenne EDUC — dont fait partie l’Université de Rennes — propose une école d’été intensive dédiée à la langue et à la culture française.

Ce programme gratuit s’adresse aux étudiants des universités partenaires, avec une priorité accordée aux membres de l’alliance EDUC. Il offre une opportunité unique de renforcer ses compétences linguistiques tout en découvrant la culture française dans un environnement académique stimulant.

Informations clés

Dates : du 22 au 30 juin 2026

: du 22 au 30 juin 2026 Lieu : Université Paris Nanterre

: Université Paris Nanterre Durée : 25 heures

: 25 heures Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à 12h

: du lundi au vendredi, de 9h à 12h Activités culturelles : excursions organisées les jeudi 25 et lundi 29 juin (après-midi)

: excursions organisées les jeudi 25 et lundi 29 juin (après-midi) Niveaux : A2 et B1 (CECRL)

: A2 et B1 (CECRL) Crédits : équivalent à 3 ECTS (sous réserve de reconnaissance par votre formation)

Objectifs du programme

Consolider les acquis linguistiques en français (sans changement de niveau CECRL)

Gagner en aisance à l’oral dans des situations du quotidien

Approfondir sa connaissance de la société et de la culture française

Contenu et approche

Cette formation intensive de 7 jours vise à renforcer les bases linguistiques des participants à travers des activités interactives, tout en proposant une immersion culturelle dans le contexte parisien. L’objectif est de permettre aux étudiants de mieux comprendre et utiliser le français dans des situations réelles, en interaction avec des locuteurs natifs.

Public concerné

Étudiants internationaux (licence et master) souhaitant améliorer leur niveau de français dans un cadre immersif

Conditions de participation

Niveau requis : A2 ou B1 (auto-évaluation, aucun justificatif demandé)

: A2 ou B1 (auto-évaluation, aucun justificatif demandé) Date limite d’inscription : 15 mai 2026

: 15 mai 2026 Confirmation du programme : 18 mai 2026 (sous réserve d’un nombre suffisant de participants)

À noter : une fois le programme confirmé, un justificatif de réservation de transport ou d’hébergement vous sera demandé pour finaliser votre inscription.

Hébergement

L’Université Paris Nanterre ne propose pas de logement, mais une sélection d’options d’hébergement de courte durée est disponible pour faciliter l’organisation du séjour.

Accueil et accompagnement

Un Welcome Desk sera disponible pour fournir des informations pratiques, des conseils de transport et accompagner les étudiants tout au long de leur séjour en région parisienne.

Inscription

Inscrivez-vous via ce questionnaire

Date limite : 15 mai 2026

: 15 mai 2026 Pour toute question : contact@educ.parisnanterre.fr

Ne manquez pas cette opportunité de vivre une expérience académique et culturelle unique en France !

Université Paris-Nanterre 200, avenue de la République 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier de la République Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9MDYWwEArTOA-RFpymm8ZbWhET4DLQQ2Q05sSfXYxYt4KDg/viewform »}] [{« link »: « https://www.parisnanterre.fr/ »}, {« link »: « https://educ.univ-rennes.fr/ »}, {« link »: « https://university.parisnanterre.fr/who-we-are/the-international-relations-department/upns-summer-school-french-language-culture »}, {« link »: « https://university.parisnanterre.fr/short-stay-accommodation-in-paris »}, {« link »: « https://university.parisnanterre.fr/welcome-desk/practical-life »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Du lundi 22 au mardi 30 juin 2026 : lundi 22, mardi 23, mercredi 24, jeudi 25, vendredi 26, lundi 29, mardi 30 juin : 3h de cours le matin, 9h00- 12h00 (ou l’apru00e8s-midi, 13h30-16h30) 2 sorties culturelles l’apru00e8s-midi, 14h00-16h00 (ou le matin 10h00-12h00) En vous inscrivant au stage intensif, vous vous engagez u00e0 le suivre intu00e9gralement et u00e0 u00eatre pru00e9sent du00e8s lundi 22 juin 2026 u00e0 9h00. Attention, le S.I.F. permet de ru00e9viser vos compu00e9tences u00e9crites et orales en franu00e7ais mais ne permet pas d’acquu00e9rir un niveau supu00e9rieur ! Inscrivez-vous dans votre niveau actuel ! », « type »: « rich », « title »: « Inscription au stage intensif de franu00e7ais d’u00e9tu00e9 », « thumbnail_url »: « https://lh4.googleusercontent.com/K99gwkP7tiFThV0-7C5VlSwvuVCnnm1BB9d5Q4z0qMdY_Nsjz7O7uj3-lZiUKd2DoL5qCt8aKkFClu8=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9MDYWwEArTOA-RFpymm8ZbWhET4DLQQ2Q05sSfXYxYt4KDg/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1692}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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Un programme intensif et gratuit pour renforcer votre français avec l’Université Paris Nanterre école d’été français

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