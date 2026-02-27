Rolex Paris Masters Paris La Défense Arena Nanterre

Rolex Paris Masters

Paris La Défense Arena 99 jardins de l’Arche Nanterre Hauts-de-Seine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-10-31

Venez encourager les meilleurs joueurs du monde dans une ambiance incroyable.

.

Paris La Défense Arena 99 jardins de l’Arche Nanterre 92000 Hauts-de-Seine Île-de-France +33 1 47 43 51 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and cheer on the world’s best players in an incredible atmosphere.

L’événement Rolex Paris Masters Nanterre a été mis à jour le 2026-02-24 par Choose Paris Region