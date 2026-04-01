Nice

Ironman France Nice 70.3

Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Ville hôte du Championnat du Monde Ironman 70.3 2019, Nice offre ce qu’il y a de mieux pour les athlètes. De la mer à la montagne, le long des palmiers de la Promenade des Anglais, profitez de la beauté de Nice pour courir un Ironman 70.3.

.

Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ironman France Nice 70.3

Host of the 2019 Ironman 70.3 World Championship, Nice offers athletes the best of the Côte d’Azur. Nestled between sea and mountains, experience a well-rounded course, remarkable location and a finish line on the Promenade des Anglais one of the most iconic locations in French triathlon.

L’événement Ironman France Nice 70.3 Nice a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur