Ironman France Nice 70.3 Nice
Ironman France Nice 70.3 Nice dimanche 28 juin 2026.
Nice
Ironman France Nice 70.3
Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Ville hôte du Championnat du Monde Ironman 70.3 2019, Nice offre ce qu’il y a de mieux pour les athlètes. De la mer à la montagne, le long des palmiers de la Promenade des Anglais, profitez de la beauté de Nice pour courir un Ironman 70.3.
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Promenade des Anglais Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Ironman France Nice 70.3
Host of the 2019 Ironman 70.3 World Championship, Nice offers athletes the best of the Côte d’Azur. Nestled between sea and mountains, experience a well-rounded course, remarkable location and a finish line on the Promenade des Anglais one of the most iconic locations in French triathlon.
L’événement Ironman France Nice 70.3 Nice a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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