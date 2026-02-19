Isha et Limsa d’Aulnay L’Oasis Le Mans

Isha et Limsa d’Aulnay

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Isha et Limsa d’Aulnay présentent Bitume Caviar , 13 titres mêlant formule et mélodie dans une complémentarité sans pareille. Entre blues du voyou repenti et vie de trentenaire, nouveau show après un sold out.

Tous deux rappeurs depuis de nombreuses années, Isha et Limsa d’Aulnay ont a leur actif de belles carrières solos. S’ils se connaissent depuis longtemps, c’est sur “Starting Block” (sorti en 2020 sur Logique Part.2 de Limsa) qu’a lieu leur première collaboration. Nés la même année, les deux artistes se retrouvent sur des nombreux points leurs influences, leurs envies musicales et leur vision artistique. Du succès de leurs featuring et de leur amitié de plus en plus forte est née l’envie de faire une mixtape commune, qui se transforme quelques mois plus tard en Bitume Caviar, nouvel album sorti le 1er Décembre 2023.

Ce projet 13 titres se caractérise par le mélange de leurs sens de la formule et de la mélodie, dans une complémentarité sans pareille. Entre le blues du voyou repenti et la vie de trentenaire, Bitume Caviar nous plonge dans le quotidien des deux rappeurs émérites. Un an après la sortie du projet et forts d’une première tournée sold out, ils reviennent sur scène avec un nouveau show à partir de la rentrée 2025. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Isha and Limsa d’Aulnay present Bitume Caviar , 13 tracks mixing formula and melody in an unparalleled complementarity. Between the blues of a reformed thug and the life of a thirtysomething, a new show after a sell-out.

L’événement Isha et Limsa d’Aulnay Le Mans a été mis à jour le 2026-02-19 par CDT72