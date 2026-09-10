ISKA ET LE DERNIER JARDIN THÉÂTRE LE FIL À PLOMB Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

ISKA ET LE DERNIER JARDIN

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-14 20:30:00

fin : 2027-01-16 21:30:00

Date(s) :

2027-01-14

Entre conte initiatique, concert tekno et spectacle vivant, Bleu Yuzu imagine des récits qui se dansent autant qu’ils s’écoutent.

À travers des basses profondes, des voix entremêlées et une poésie organique, le duo invite le public à traverser un monde où le vivant résiste encore, où les histoires deviennent des refuges, et où la fête peut être un premier pas vers la transformation. 10 .

THÉÂTRE LE FIL À PLOMB 30 Rue de la Chaîne Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 30 99 77 administration@theatrelefilaplomb.fr

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English :

Somewhere between a coming-of-age tale, a techno concert, and a live performance, Bleu Yuzu creates stories that are meant to be danced to as much as they are meant to be listened to.

L’événement ISKA ET LE DERNIER JARDIN Toulouse a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE