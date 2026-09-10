Italie inspirante, Musée des beaux-arts, Rennes

Informations pratiques

Italie inspirante Dimanche 13 septembre, 16h00 Musée des beaux-arts Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-13T16:00:00+02:00 – 2026-09-13T17:00:00+02:00

Quand les artistes s’inspirent plus ou moins librement de leurs contemporains italiens ou des maîtres du passé. Parcours dans les collections de peintures et de sculptures.

Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

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Quand les artistes s’inspirent plus ou moins librement de leurs contemporains italiens ou des maîtres du passé. Parcours dans les collections de peintures et de sculptures. Exposition

Jean-Manuel Salingue – Musée des beaux-arts de Rennes