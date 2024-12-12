24 Sandraz Bois du Ban (été) Courchevel Savoie

24 Sandraz Bois du Ban (été) Courchevel 1850 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Ce chemin rejoint le Kamelot Camp, au milieu des sapins, où vous trouverez de quoi reprendre de l’énergie à la petite cabane au style canadien et pratiquer des activités aussi ludiques qu’originales autour de son lac.

+33 4 79 08 00 29

English : 24 Sandraz Bois du Ban (été)

This path takes you to Kamelot Camp amongst the fir trees, where you can refuel at the little Canadian-style cabin and sample fun, original activities at the lake.

Deutsch : 24 Sandraz Bois du Ban (été)

Dieser Weg führt zum Kamelot Camp inmitten von Tannen, wo Sie in der kleinen Hütte im kanadischen Stil neue Energie tanken und am See lustigen und originellen Aktivitäten nachgehen können.

Italiano :

Questo sentiero conduce al Kamelot Camp, circondato da abeti, dove potrete ricaricare le batterie nella piccola capanna in stile canadese e partecipare a divertenti e originali attività intorno al lago.

Español : 24 Sandraz Bois du Ban (été)

Este camino conduce al campamento de Kamelot, rodeado de abetos, donde podrá reponer fuerzas en la pequeña cabaña de estilo canadiense y participar en divertidas y originales actividades alrededor del lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12