Chemin Aquamotion Courchevel Savoie

Chemin Aquamotion Courchevel Savoie vendredi 1 août 2025.

Chemin Aquamotion

Chemin Aquamotion 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Ce chemin traverse l’ancien hameau de Moriond, ne manquez pas de vous arrêter à Aquamotion, le plus grand centre aqualudique en montagne.

+33 4 79 08 00 29

English : Aquamotion

The route takes you through the old hamlet of Moriond. Be sure to stop at Aquamotion, the biggest aqua-leisure centre in the mountains.

Deutsch : Aquamotion

Dieser Weg führt durch den alten Weiler Moriond. Machen Sie unbedingt einen Halt bei Aquamotion, dem größten Wassersportzentrum in den Bergen.

Italiano :

Questo percorso attraversa l’antico borgo di Moriond, per cui è d’obbligo una sosta all’Aquamotion, il più grande parco acquatico delle montagne.

Español : Aquamotion

Esta ruta pasa por la antigua aldea de Moriond, así que no deje de hacer una parada en Aquamotion, el mayor parque acuático de las montañas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-03-12 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme