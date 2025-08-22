Lac Bleu Courchevel Savoie

Lac Bleu

Ce sentier serpente en montée dans les éboulis et les rhododendrons pour déboucher sur le plateau de la Loze.

De retour au point de départ, possibilité de descendre en télécabine ou par le sentier des Verdons (n°17)

English : Lac Bleu

The path winds up through scree and rhododendrons, opening out onto the Loze plateau.

You can take the gondola lift or the Sentier des Verdons (n°17) back down to the resort.

Deutsch : Lac Bleu

Dieser Pfad schlängelt sich bergauf durch Geröll und Rhododendren und mündet auf dem Plateau de la Loze.

Zurück am Ausgangspunkt besteht die Möglichkeit, mit der Gondelbahn oder über den sentier des Verdons (Nr. 17) abzusteigen

Italiano :

Questo sentiero si snoda in salita tra ghiaioni e rododendri fino all’altopiano della Loze.

Tornati al punto di partenza, si può scendere con la funivia o con il sentiero di Verdons (n. 17)

Español : Lac Bleu

Este sendero serpentea cuesta arriba entre pedregales y rododendros hasta la meseta de Loze.

De vuelta al punto de partida, puede tomar el teleférico o el sendero de Verdons (n.º 17)

