Brèche de Portetta Courchevel Savoie

Brèche de Portetta

Brèche de Portetta Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Visitez les petites Dolomites savoyardes ambiance minérale au milieu de grandes aiguilles.

Attention aux névés en début de saison.

Ne pas stationner trop longtemps au pied des parois (risques de chutes de pierres).

+33 4 79 08 00 29

English : Brèche de Portetta

See the Savoie region’s very own little Dolomites: explore the mineral-rich environment between the tall needles of rock.

Watch out for snow fields at the start of the season.

Don’t leave your car for too long at the foot of the rock face (danger of rock falls).

Deutsch : Brèche de Portetta

Besuchen Sie die kleinen savoyischen Dolomiten: mineralische Atmosphäre inmitten großer Felsnadeln.

Achten Sie zu Beginn der Saison auf Firn.

Parken Sie nicht zu lange am Fuß der Wände (Steinschlaggefahr).

Italiano :

Visitate le piccole Dolomiti savoiarde: un’atmosfera minerale in mezzo a cime imponenti.

Attenzione alla neve all’inizio della stagione.

Non parcheggiate troppo a lungo ai piedi delle pareti (rischio di caduta massi).

Español : Brèche de Portetta

Visite los pequeños Dolomitas saboyanos: una atmósfera mineral en medio de altísimas cumbres.

Cuidado con la nieve al principio de la temporada.

No estacione demasiado tiempo al pie de las paredes (riesgo de desprendimientos de rocas).

