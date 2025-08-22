16 Circuit des Teppes (été) Courchevel Savoie
vendredi 1 mai 2026.
16 Circuit des Teppes (été)
73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
Lieu idéal de détente et de pique-nique avec en prime la vue sur le Grand Bec, la vallée de la Tarentaise et la station de Courchevel La Tania depuis un belvédère au retour. Possible de faire une boucle par la piste 4×4.
+33 4 79 08 00 29
English :
A great place to relax and have a picnic with the added bonus of a view of the Grand Bec, the Tarentaise Valley and the resort of Courchevel La Tania from a viewpoint on the way back. You can do a circuit via the 4×4 track.
Deutsch :
Idealer Ort zum Entspannen und Picknicken. Auf dem Rückweg können Sie von einem Aussichtspunkt aus den Blick auf den Grand Bec, das Tal der Tarentaise und die Station Courchevel La Tania genießen. Es besteht die Möglichkeit, einen Rundweg über die 4×4-Piste zu machen.
Italiano :
Un luogo ideale per rilassarsi e fare un picnic, con il vantaggio di una vista sul Grand Bec, sulla valle della Tarentaise e sulla stazione di Courchevel La Tania da un belvedere sulla via del ritorno. È possibile realizzare un anello utilizzando la pista 4×4.
Español :
Un lugar ideal para relajarse y hacer un picnic, con la ventaja añadida de las vistas del Grand Bec, el valle de Tarentaise y la estación de Courchevel La Tania desde un mirador a la vuelta. Se puede hacer un bucle utilizando la pista para 4×4.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-12