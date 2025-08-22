Col de la Loze par Dos des Branches Courchevel Savoie

Col de la Loze par Dos des Branches

Col de la Loze par Dos des Branches Courchevel La Tania 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Un beau parcours endurant qui vous permettra d’atteindre le col de la Loze où vous pourrez profiter d’un panorama à 360° sur les sommets depuis la table d’orientation et d’une vue imprenable sur le mont Blanc.

+33 4 79 08 00 29

English : Col de la Loze par Dos des Branches

A lovely but strenuous walk up to the Col de la Loze mountain pass, where you can enjoy 360° panoramic views of the peaks from the orientation table and the breath-taking sight of Mont Blanc.

Deutsch : Col de la Loze par Dos des Branches

Eine schöne, ausdauernde Strecke, die Sie bis zum Col de la Loze führt, wo Sie vom Orientierungstisch aus ein 360°-Panorama der Gipfel und einen atemberaubenden Blick auf den Mont Blanc genießen können.

Italiano :

Si tratta di un percorso impegnativo che vi porterà al Col de la Loze, dove potrete godere di un panorama a 360° sulle cime dalla tavola di orientamento e di una vista mozzafiato sul Monte Bianco.

Español : Col de la Loze par Dos des Branches

Se trata de una ruta exigente que le llevará hasta el Col de la Loze, donde podrá disfrutar de una panorámica de 360° de las cumbres desde la mesa de orientación y de una vista impresionante del Mont Blanc.

