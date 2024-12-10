Promenade Confort Torrent et lac de la Rosière Courchevel Savoie

Promenade Confort Torrent et lac de la Rosière Courchevel Savoie vendredi 1 août 2025.

Promenade Confort Torrent et lac de la Rosière

Promenade Confort Torrent et lac de la Rosière Courchevel Moriond 73120 Courchevel Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Envie de découvrir le diamant vert des Alpes ? Alors le superbe lac de la Rosière et la cascade des Poux est assurément votre prochaine destination ! Écrin naturel au pied de la dent du Villard, avec sa passerelle qui traverse le lac.

+33 4 79 08 00 29

English : Comfort walk: Torrent and Lac de la Rosière

Want to discover the « green diamond of the Alps »? Then the superb Lac de la Rosière and the Cascade des Poux is definitely your next destination! A natural setting at the foot of the Dent du Villard, with its footbridge across the lake.

Deutsch : Torrent et lac de la Rosière

Haben Sie Lust, den « grünen Diamanten der Alpen » zu entdecken? Dann ist der wunderschöne Lac de la Rosière und der Wasserfall von Poux garantiert Ihr nächstes Ziel! Natürliches Schmuckkästchen am Fuße des Dent du Villard mit seinem Steg, der über den See führt.

Italiano :

Volete scoprire il « diamante verde delle Alpi »? Allora il superbo Lac de la Rosière e la Cascade des Poux sono sicuramente la vostra prossima meta! Un ambiente naturale ai piedi della Dent du Villard, con la sua passerella sul lago.

Español : Torrent et lac de la Rosière

¿Le apetece descubrir « el diamante verde de los Alpes »? Entonces el magnífico Lago de la Rosière y la Cascada des Poux son sin duda su próximo destino Un marco natural al pie de la Dent du Villard, con su pasarela sobre el lago.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-10 par Office de Tourisme de Brides-les-Bains source Apidae Tourisme