4 jours de navigation en Sarthe, entre Sablé et Malicorne Sablé-sur-Sarthe Sarthe

4 jours de navigation en Sarthe, entre Sablé et Malicorne

4 jours de navigation en Sarthe, entre Sablé et Malicorne 72300 Sablé-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Découvrez la vallée de la Sarthe le temps d’un court séjour en bateau sans permis au départ de Sablé-sur-Sarthe. Glissez-vous dans la peau d’un aventurier, d’un chevalier ou d’un faïencier pour apprendre tout en s’amusant !

https://www.rivieres-ouest.com/les-rivieres-de-l-ouest-en-bateau-habitable/idees-d-itineraires-sur-les-rivieres-de-l-ouest/quatre-jours-en-sarthe-en-famille-en-bateau-habitable

English :

Discover the Sarthe valley on a short boat trip from Sablé-sur-Sarthe. Slip into the shoes of an adventurer, a knight or an earthenware maker, and learn while you have fun!

Deutsch :

Entdecken Sie das Sarthe-Tal auf einer Kurzreise mit einem führerscheinfreien Boot von Sablé-sur-Sarthe aus. Schlüpfen Sie in die Rolle eines Abenteurers, Ritters oder Kachelmachers und lernen Sie spielerisch!

Italiano :

Scoprite la valle della Sarthe con una breve gita in barca da Sablé-sur-Sarthe. Calatevi nei panni di un avventuriero, di un cavaliere o di un fabbricante di terracotta e imparate divertendovi!

Español :

Descubra el valle del Sarthe en un corto paseo en barco desde Sablé-sur-Sarthe. Métete en la piel de un aventurero, un caballero o un alfarero y aprende divirtiéndote

