Boucle pédestre Sablé Solesmes Sablé-sur-Sarthe Sarthe
Boucle pédestre Sablé Solesmes Sablé-sur-Sarthe Sarthe vendredi 1 mai 2026.
Boucle pédestre Sablé Solesmes
Boucle pédestre Sablé Solesmes 72300 Sablé-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire
Durée : Distance : 6900.0 Tarif :
Jolie boucle reliant Sablé et Solesmes en empruntant uniquement les bords de Sarthe.
https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-pedestres/ +33 2 43 95 00 60
English :
Nice loop connecting Sablé and Solesmes by taking only the banks of the Sarthe.
Deutsch :
Schöne Schleife, die Sablé und Solesmes verbindet und nur am Ufer der Sarthe entlangführt.
Italiano :
Un bel giro che collega Sablé e Solesmes lungo le rive della Sarthe.
Español :
Un bonito bucle que une Sablé y Solesmes a orillas del Sarthe.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire