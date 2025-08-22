Boucle pédestre Sablé Solesmes Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Boucle pédestre Sablé Solesmes

Boucle pédestre Sablé Solesmes 72300 Sablé-sur-Sarthe Sarthe Pays de la Loire

Durée : Distance : 6900.0 Tarif :

Jolie boucle reliant Sablé et Solesmes en empruntant uniquement les bords de Sarthe.

https://www.vallee-de-la-sarthe.com/a-voir-a-faire/randonnees/randonnees-pedestres/ +33 2 43 95 00 60

English :

Nice loop connecting Sablé and Solesmes by taking only the banks of the Sarthe.

Deutsch :

Schöne Schleife, die Sablé und Solesmes verbindet und nur am Ufer der Sarthe entlangführt.

Italiano :

Un bel giro che collega Sablé e Solesmes lungo le rive della Sarthe.

Español :

Un bonito bucle que une Sablé y Solesmes a orillas del Sarthe.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-21 par eSPRIT Pays de la Loire