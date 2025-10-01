Maldonne Compagnie Leïla Ka L’Entracte, Scène Joël Le Theule Sablé-sur-Sarthe

Maldonne Compagnie Leïla Ka

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 21:25:00

Date(s) :

2026-04-28

Maldonne Compagnie Leïla Ka

Danse 55 min. dès 14 ans

Accueillie avec son solo Pode Ser la saison dernière, la chorégraphe Leïla Ka revient à Sablé avec sa première pièce de groupe Maldonne. Un hymne puissant à l’émancipation féminine !

Emportées par les musiques de Vivaldi, des chansons de Lara Fabian ou Leonard Cohen, cinq danseuses vêtues de robes aux couleurs vives et variées font front pour dévoiler leurs fragilités, leurs révoltes et leurs identités multiples. Tandis que les tissus volent, brillent, craquent, tournent, traînent ou tombent, les corps fusionnent, vibrent et se soulèvent. Ensemble, elles cherchent à se libérer de leurs carcans dans une énergie folle. Multi-récompensée, ovationnée à l’international et même invitée lors de la dernière cérémonie des César, Leïla Ka s’impose comme une révélation de la scène actuelle. Par sa danse expressive, percutante et audacieuse, elle réussit avec brio une exploration du féminin.

Distribution

Océane Crouzier, Jennifer Dubreuil Houthemann, Jane Fournier Dumet, Leïla Ka, Zoé Lakhnati, Jade Logmo, Mathilde Roussin interprétation en alternance

Jane Fournier Dumet assistante chorégraphique

Laurent Fallot création lumière

Laurent Fallot ou Clara Coll Bigot régie lumière

Rodrig De Sa ou Manon Garnier régie son

TOUS PROGRAMMATEURS

Séduits par le dynamisme, la force du message et les émotions portées par Maldonne, 8 élèves de Première Bac Pro apprentissage du Campus Val de Sarthe ont choisi d’inclure ce spectacle dans notre nouvelle saison culturelle. Venez découvrir leur coup de cœur et rencontrer ces jeunes programmateurs, qui seront à nos côtés pour vous accueillir lors de cette soirée exceptionnelle ! .

L’Entracte, Scène Joël Le Theule 16 Rue Saint-Denis Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

