6 D’Orange à Sérignan-du-Comtat Orange Vaucluse

Parcours à travers les champs de blé et les vieux mas orangeois. Découverte de Piolenc, capitale de l’ail et à Sérignan de L’Harmas de Jean Henri Fabre, son jardin et le Naturoptère. vous traverserez 2 passerelles sur la rivières Aygues.

https://www.poptourisme.fr/ +33 4 90 34 70 88

A trail passing through the wheat fields and old Provençal farmhouses of Orange.

Fahrt durch Weizenfelder und vorbei an alten « Mas Orangeois ».

Attraversate campi di grano e antiche fattorie arancioni. Scoprite Piolenc, la capitale dell’aglio, e a Sérignan l’Harmas di Jean Henri Fabre, il suo giardino e il Naturoptère. Attraverserete due passerelle sul fiume Aygues.

Atraviese campos de trigo y antiguas granjas naranjas. Descubra Piolenc, la capital del ajo, y en Sérignan, las Harmas de Jean Henri Fabre, su jardín y la Naturoptère. Atravesará 2 pasarelas sobre el río Aygues.

