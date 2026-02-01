L’Odyssée Sonore Théâtre Antique d’Orange Orange

L’Odyssée Sonore

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit 7-17ans, étudiants, demandeurs d’emploi, porteurs Pass Éducation, Orangeois

Début : 2026-04-04

fin : 2026-12-30

2026-04-04

L’Odyssée Sonore est un voyage immersif mêlant paysages sonores et vidéomapping. Sons, voix et images projetées transforment l’espace en une fresque vivante, éveillant les sens et l’imaginaire dans une expérience sensorielle unique et poétique.

Théâtre Antique d’Orange Rue Madeleine Roch Orange 84100 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 51 17 60

English : The Odyssée Sonore

L’Odyssée Sonore is an immersive journey combining soundscapes and videomapping. Sounds, voices and projected images transform the space into a living fresco, awakening the senses and the imagination in a unique and poetic sensory experience.

