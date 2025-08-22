A la mémoire du Capitaine Rime Bruneau, chef de l’AS38 Saint-Martin-aux-Bois Oise

A la mémoire du Capitaine Rime Bruneau, chef de l’AS38 En VTT Très facile

A la mémoire du Capitaine Rime Bruneau, chef de l’AS38 Monument aux Morts de Saint-Martin-aux-Bois 60420 Saint-Martin-aux-Bois Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 12000.0 Tarif :

L’association Juin 18, mémoire des chars propose un circuit historique pour honorer la mémoire du capitaine Rime Bruneau chef de l’AS 38, une composante du groupement XII.

Très facile

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : A la mémoire du Capitaine Rime Bruneau, chef de l’AS38

The Juin 18, mémoire des chars association is offering a historical tour to honor the memory of Captain Rime Bruneau, head of AS 38, part of Groupement XII.

Deutsch : A la mémoire du Capitaine Rime Bruneau, chef de l’AS38

Der Verein Juin 18, mémoire des chars (Juni 18, Erinnerung an die Panzer) bietet einen historischen Rundgang an, um das Andenken von Hauptmann Rime Bruneau zu ehren, der Chef der AS 38, einer Komponente der Gruppe XII, war.

Italiano :

L’associazione Juin 18, mémoire des chars propone una visita storica per onorare la memoria del capitano Rime Bruneau, leader dell’AS 38, componente del Groupement XII.

Español : A la mémoire du Capitaine Rime Bruneau, chef de l’AS38

La asociación Juin 18, mémoire des chars propone un recorrido histórico para honrar la memoria del capitán Rime Bruneau, jefe de la AS 38, componente del Groupement XII.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France