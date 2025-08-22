Le chemin de la vallée rouge Saint-Martin-aux-Bois Oise
Le chemin de la vallée rouge Saint-Martin-aux-Bois Oise vendredi 1 mai 2026.
Le chemin de la vallée rouge A pieds Facile
Le chemin de la vallée rouge Parking de l’église de Saint-Martin-aux-Bois 60420 Saint-Martin-aux-Bois Oise Hauts-de-France
Durée : 105 Distance : 6800.0 Tarif :
Henri IV disait de l’église de Saint-Martin-aux Bois qu’elle était la plus belle lanterne de son royaume . Découvrez-la, dans son terroir, grâce à de larges panoramas.
En outre, de nombreux passages en plaine vous permettront peut -être de surprendre chevreuils, lapins, lièvres, ou perdrix.
English : Le chemin de la vallée rouge
Henri IV said of the church of Saint-Martin-aux Bois that it was the most beautiful lantern in his kingdom . Discover it, in its land, thanks to wide panoramas
In addition, many passages in the plain will allow you to surprise deer, rabbits, hares, or partridges.
Deutsch : Le chemin de la vallée rouge
Heinrich IV. bezeichnete die Kirche von Saint-Martin-aux Bois als die schönste Laterne seines Königreichs . Entdecken Sie sie in ihrem Terroir mithilfe von breiten Panoramen
Auf den zahlreichen Abschnitten in der Ebene können Sie Rehe, Kaninchen, Hasen oder Rebhühner entdecken.
Italiano :
Enrico IV disse della chiesa di Saint-Martin-aux Bois che era la più bella lanterna del suo regno . Scopritelo, nel suo territorio, grazie ad ampi panorami
Inoltre, ci sono molti passaggi in pianura dove si possono incontrare cervi, conigli, lepri o pernici.
Español : Le chemin de la vallée rouge
Enrique IV dijo de la iglesia de Saint-Martin-aux Bois que era la más bella linterna de su reino . Descúbralo, en su propio territorio, gracias a los amplios panoramas
Además, hay muchos pasajes en la llanura en los que se pueden encontrar ciervos, conejos, liebres o perdices.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-09-12 par SIM Hauts-de-France