AS15 Saint-Martin-aux-Bois Oise

AS15 En VTT

AS15 Monument aux Morts de Saint-Martin-aux-Bois 60420 Saint-Martin-aux-Bois Oise Hauts-de-France

Durée : 150 Distance : 11000.0

L’association Juin 18, mémoire des chars propose un circuit historique pour honorer la mémoire de l’AS15, une composante du groupement III de chars Schneider.

Très facile

English : AS15

The association Juin 18, mémoire des chars proposes a historical tour to honour the memory of the AS15, a component of Schneider tank group III.

Deutsch : AS15

Der Verein Juin 18, mémoire des chars (Juni 18, Erinnerung an die Panzer) bietet einen historischen Rundgang an, um die Erinnerung an die AS15, einen Bestandteil der Panzergruppe III Schneider, zu ehren.

Italiano :

L’associazione Juin 18, mémoire des chars propone un tour storico per onorare la memoria dell’AS15, un componente del III gruppo di carri armati Schneider.

Español : AS15

La asociación Juin 18, mémoire des chars propone un recorrido histórico para honrar la memoria del AS15, componente del grupo de tanques Schneider III.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-06-23 par SIM Hauts-de-France