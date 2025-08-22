A travers bois Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

A travers bois En VTT assistance électrique Difficulté moyenne

A travers bois Le Stade Route de Sarry 71110 Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 18000.0 Tarif :

Partez à la découverte du bocage et des forêts du Brionnais, un parcours ombragé en pleine nature. Sur votre route vous apercevrez quelques églises romanes et le château de Launay.

Difficulté moyenne

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Go and discover the bocage and the forests of the Brionnais, a shady route in the middle of nature. On your way you will see some roman churches and the castle of Launay.

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise durch die Heckenlandschaft und die Wälder des Brionnais, eine schattige Strecke inmitten der Natur. Auf Ihrem Weg sehen Sie einige romanische Kirchen und das Schloss von Launay.

Italiano :

Scoprite il bocage e le foreste del Brionnais, un percorso ombreggiato in mezzo alla natura. Lungo il percorso potrete ammirare diverse chiese romaniche e il castello di Launay.

Español :

Descubra el bocage y los bosques del Brionnais, una ruta sombreada en plena naturaleza. Por el camino verá varias iglesias románicas y el castillo de Launay.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data