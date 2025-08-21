Circuit touristique Semur-en-Brionnais Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Circuit touristique Semur-en-Brionnais A pieds Difficulté moyenne

Circuit touristique Semur-en-Brionnais Le Bourg 71110 Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 3000.0 Tarif :

Partez à la découverte de Semur-en-Brionnais, capitale historique du Brionnais. A travers ce circuit vous découvrirez les différents monuments qui font de ce village l’un des plus beaux villages de France. Semur-en-Brionnais C’est l’affaire d’une famille extraordinaire qui a fait le Brionnais, fabriqué la France, développé l’Ordre de Cluny et édifié l’immense église de Cluny et de Vézelay .

https://www.chateau-semur-en-brionnais.fr/ +33 3 85 25 13 57

English :

Discover Semur-en-Brionnais, the historic capital of the Brionnais region. On this tour, you’ll discover the various monuments that make this village one of the most beautiful in France. Semur-en-Brionnais It’s the story of an extraordinary family who built the Brionnais, made France, developed the Order of Cluny and built the immense churches of Cluny and Vézelay .

Deutsch :

Gehen Sie auf Entdeckungsreise in Semur-en-Brionnais, der historischen Hauptstadt des Brionnais. Auf diesem Rundgang werden Sie die verschiedenen Sehenswürdigkeiten entdecken, die dieses Dorf zu einem der schönsten Dörfer Frankreichs machen. Semur-en-Brionnais Es ist die Angelegenheit einer außergewöhnlichen Familie, die das Brionnais geschaffen, Frankreich gemacht, den Orden von Cluny entwickelt und die riesige Kirche von Cluny und Vézelay errichtet hat .

Italiano :

Scoprite Semur-en-Brionnais, la capitale storica della regione del Brionnais. Durante questo tour, scoprirete i vari monumenti che rendono questo villaggio uno dei più belli di Francia. Semur-en-Brionnais Questa è la storia di una famiglia straordinaria che ha creato il Brionnais, ha fatto la Francia, ha sviluppato l’Ordine di Cluny e ha costruito le immense chiese di Cluny e Vézelay .

Español :

Descubra Semur-en-Brionnais, la capital histórica de la región de Brionnais. En este recorrido, descubrirá los diferentes monumentos que hacen de este pueblo uno de los más bellos de Francia. Semur-en-Brionnais Esta es la historia de una familia extraordinaria que creó el Brionnais, hizo Francia, desarrolló la Orden de Cluny y construyó las inmensas iglesias de Cluny y Vézelay .

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-24 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data