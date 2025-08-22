Balade en Fôret Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire

Balade en Fôret En VTT assistance électrique Facile

Balade en Fôret Route de Montmegin 71110 Semur-en-Brionnais Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Au départ de Semur-en-Brionnais, un des Plus beaux villages de France , cette balade se fera sous les bois et forêts. Un circuit ombragé donc, où vous verrez peut-être quelques animaux sauvages ou quelques oiseaux.

Facile

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Semur-en-Brionnais, one of the Most beautiful villages of France , this walk will take place under the woods and forests. A shady circuit, where you may see some wild animals or birds.

Deutsch :

Ausgehend von Semur-en-Brionnais, einem der Schönsten Dörfer Frankreichs , führt diese Wanderung durch Wälder und Forste. Eine schattige Strecke also, auf der Sie vielleicht einige wilde Tiere oder Vögel sehen werden.

Italiano :

Partendo da Semur-en-Brionnais, uno dei Più bei villaggi di Francia , questa passeggiata si svolgerà sotto i boschi e le foreste. Un circuito ombreggiato, dove si possono vedere animali selvatici o uccelli.

Español :

Partiendo de Semur-en-Brionnais, uno de los Pueblos más bonitos de Francia , este paseo transcurrirá bajo bosques y arboledas. Un circuito sombreado, donde es posible que vea algunos animales salvajes o pájaros.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data