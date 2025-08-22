A travers vignes et champs Marcigny Saône-et-Loire

A travers vignes et champs En VTT assistance électrique Très difficile

A travers vignes et champs Brionnais Découvertes 71110 Marcigny Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 45000.0 Tarif :

Au départ de Marcigny, vous pourrez découvrir à travers cette balade de belles églises romanes, l’un des plus beaux villages de France Semur-en-Brionnais , des paysages de vignobles en traversant la commune de Mailly.

https://www.brionnais-tourisme.fr/ +33 3 85 25 39 06

English :

Starting from Marcigny, you will discover through this walk beautiful Romanesque churches, one of the most beautiful villages of France Semur-en-Brionnais , landscapes of vineyards while crossing the commune of Mailly.

Deutsch :

Von Marcigny aus können Sie auf dieser Wanderung schöne romanische Kirchen, eines der schönsten Dörfer Frankreichs Semur-en-Brionnais und Weinlandschaften entdecken, indem Sie durch die Gemeinde Mailly wandern.

Italiano :

Partendo da Marcigny, potrete scoprire attraverso questa passeggiata bellissime chiese romaniche, uno dei più bei villaggi di Francia Semur-en-Brionnais , paesaggi di vigneti attraversando la città di Mailly.

Español :

Partiendo de Marcigny, podrá descubrir a través de este paseo hermosas iglesias románicas, uno de los pueblos más bellos de Francia Semur-en-Brionnais , paisajes de viñedos atravesando la ciudad de Mailly.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data