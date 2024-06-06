Activité Nautique Canoë-Kayak Exideuil-sur-Vienne Charente

Activité Nautique Canoë-Kayak Exideuil-sur-Vienne Charente vendredi 1 août 2025.

Activité Nautique Canoë-Kayak

Activité Nautique Canoë-Kayak La Rambaudie 16150 Exideuil-sur-Vienne Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Location de Canoë-kayak.

http://www.campingdelariviere.com/   +33 6 61 48 47 67

English :

Canoe and kayak rental.

Deutsch :

Kanu- und Kajakverleih.

Italiano :

Noleggio di canoe e kayak.

Español :

Alquiler de canoas y kayaks.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-06 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme