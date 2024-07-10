Exideuil sur Vienne Circuit jaune Exideuil-sur-Vienne Charente
Exideuil sur Vienne Circuit jaune Exideuil-sur-Vienne Charente vendredi 1 août 2025.
Exideuil sur Vienne Circuit jaune
Exideuil sur Vienne Circuit jaune 16150 Exideuil-sur-Vienne Charente Nouvelle-Aquitaine
Un circuit d’un peu plus de 4km au travers la campagne de Charente Limousine, calme et verdoyante.
Balisage jaune
English :
A circuit of just over 4km through the calm, green Charente Limousine countryside.
Yellow markings
Deutsch :
Ein etwas mehr als 4 km langer Rundweg durch die ruhige und grüne Landschaft der Charente Limousine.
Gelbe Markierung
Italiano :
Un circuito di poco più di 4 km attraverso la tranquilla e verde campagna della Charente Limousine.
Segnaletica gialla
Español :
Un circuito de poco más de 4 km a través de la tranquila y verde campiña de Charente Limousine.
Marcas amarillas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme