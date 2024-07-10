Exideuil sur Vienne Circuit jaune Exideuil-sur-Vienne Charente

Exideuil sur Vienne Circuit jaune Exideuil-sur-Vienne Charente vendredi 1 août 2025.

Exideuil sur Vienne Circuit jaune

Exideuil sur Vienne Circuit jaune 16150 Exideuil-sur-Vienne Charente Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : Tarif :

Un circuit d’un peu plus de 4km au travers la campagne de Charente Limousine, calme et verdoyante.

Balisage jaune

https://www.cirkwi.com/fr/circuit/436502 +33 5 45 84 22 22

English :

A circuit of just over 4km through the calm, green Charente Limousine countryside.

Yellow markings

Deutsch :

Ein etwas mehr als 4 km langer Rundweg durch die ruhige und grüne Landschaft der Charente Limousine.

Gelbe Markierung

Italiano :

Un circuito di poco più di 4 km attraverso la tranquilla e verde campagna della Charente Limousine.

Segnaletica gialla

Español :

Un circuito de poco más de 4 km a través de la tranquila y verde campiña de Charente Limousine.

Marcas amarillas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-10 par Charentes Tourisme source Apidae Tourisme